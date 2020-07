Pasan los días y David sigue desaparecido en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El niño David Jaziel Báez Mejía, de 9 años, continúa desaparecido, a pesar de los esfuerzos de sus familiares y de los agentes de la sub Fiscalía de Personas Desaparecidas, no se han podido determinar las causas de su desaparición ni su posible ubicación.



A pesar que los agentes consideraban que se trataba de la sustracción del menor, con los avances de las indagatorias pudieron descartar esta línea de investigación, sin embargo, aún no la descartan.



Se han revisado, hospitales, centrales de autobuses, carreteras, pero aún no cuentan con una pista sólida que pudiera definir el posible paradero del pequeño.



Ante ello tanto el personal de la Fiscalía General del Estado, como los familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para que reporte cualquier dato con el que se pueda ubicar al menor.



De acuerdo con la ficha de búsqueda de Alerta Amber, el pequeño David desapareció el viernes 26 de junio, fue visto por última vez en su domicilio.



En el perfil del menor se destaca que mide 1.10 metros, tiene el cabello café obscuro lacio. Cuando salió de su domicilio vestía un pants azul con franjas verdes a los costados, playera azul marino, chamarra gris con dibujos negros y amarillos; calzaba tenis azul marino con blanco.



Como seña particular el menor tiene una cicatriz en la frente y se le forman hoyuelos en las mejillas. Según las autoridades el menor corre el riesgo de ser víctima de la comisión de un delito.



De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la búsqueda del menor se extendió al Estado de Chihuahua ya que se cuenta con datos de que pudiera estar en dicha entidad.



Trascendió que el menor va acompañado por una mujer de origen hondureño y otros menores, por lo que se considera que su integridad pudiera estar en riesgo.