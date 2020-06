Pasan los Grammy por momento crítico

Escuchar Nota

Los Ángeles, EU.- Los organizadores de los Premios Grammy anunciaron el miércoles reglas más estrictas con respecto a los conflictos de intereses, luego de confirmar que las nominaciones para el mayor reconocimiento en la industria de la música fueron manipuladas.



También dijeron que el próximo evento de los Grammy sigue programado para enero de 2021 a pesar de la pandemia de coronavirus, que ha suspendido múltiples eventos culturales.



Bajo las nuevas reglas, los miembros de los comités que nominan a los artistas para los Grammy deberán declarar de antemano si tienen algún vínculo financiero, familiar o de otro tipo con los artistas considerados.



Si no se divulgan voluntariamente dichos nexos, se impedirá que la persona participe a futuro en el proceso.



Las acusaciones de que el proceso de nominaciones está contaminado se conocieron tras una denuncia presentada en enero por la expresidenta ejecutiva de la Academia de la Grabacion, Deborah Dugan.



Renombran categorías



La organización que entrega los Grammy anunció este miércoles una serie de cambios en los nombres de sus categorías, entre ellos el de Urbano Contemporáneo a R&B Progresivo.



La decisión de la Academia se produce en medio de las crecientes críticas en la industria musical sobre el término “urbano” que durante mucho tiempo ha en-

globado géneros como el hip-hop y el R&B, pero que muchos creen que menosprecia la innovación de la música negra.



La categoría renombrada está destinada a resaltar álbumes que incluyen los elementos más progresivos del R&B y puede incluir muestras y elementos de hip-hop, rap, dance y música electrónica. También puede incorporar elementos de producción que se encuentran en el pop, el euro-pop, el country, el rock, el folk y la música alternativa”, dijo la Academia.



El pasado viernes, el sello Republic Records, una división de Universal, dijo que dejaría de usar el término “urbano” en el léxico de su compañía.



Si bien los orígenes del uso del término en la jerga musical no tienen una connotación negativa –un DJ de radio negro de Nueva York lo acuñó en la década de 1970– hoy se considera un término genérico anticuado que margina el trabajo de la música negra, especialmente cuando el hip-hop y el R&B se encuentran entre los géneros más populares del mundo.



Entre los temas ganadores del premio Grammy de la categoría Urbano Contemporáneo se cuentan Cuz I Love You de Lizzo, Everything Is Love de Beyoncé y Jay-Z y el álbum visual Lemonade de Beyoncé.



En su anuncio, la academia dijo también que cambiaría Mejor Actuación de Rap Cantado por Mejor Actuación de Rap Melódico.



No obstante, la Academia no descartó por completo el “urbano”: permanece en categorías como la recientemente titulada Mejor Pop Latino o Álbum Urbano.



“Urbano” sigue siendo ampliamente aceptado como un término general que incluye el reguetón, el hip-hop latino, el trap latino y el dance, géneros que han crecido en popularidad en los últimos años.