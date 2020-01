Pasará padre Meño 13 años en la cárcel por violación

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La magistrada Griselda Elizalde Castellanos ratificó la sentencia de 13 años de prisión dictada al padre Juan Manuel Riojas Martínez tras el juicio de apelación que se llevó a cabo en el juzgado penal en Saltillo, Coahuila.



“En torno al proceso que se le sigue en contra de Juan Manuel Riojas, de la ciudad de Piedras Negras, este tribunal ratificó la sentencia de primera instancia de la cual se condenó por los delitos de violación calificada y violación calificada en grado de tentativa”, indicó.



Dijo que por los medios de prueba obtenidos se ratifica la pena de 13 años de prisión y esto por el desahogo de las mismas dentro de la audiencia donde se escucharon los alegatos.



Indicó que el Ministerio Público solicitaba se subiera la pena, mientras que el abogado defensor, que se absolviera.



Explicó que se llegó a una resolución debido a que en la mayoría de los delitos sexuales no existen testigos, pero eso no impide que se pueda tener información hilando otras pruebas y dichos que en su momento estuvieron bien en dar la sentencia al padre Riojas Martínez.





Amparo federal



Después de que se dictó por parte del Tribunal Superior de Justicia la ratificación de 13 años de prisión al padre Juan Manuel Riojas Martínez, la defensa habrá de recurrir al amparo federal, así lo dio a conocer Carlos Gabriel Flores Rodríguez, abogado defensor del exrector del Seminario Menor de Piedras Negras después de darse el fallo.



Indicó que “dado que esta defensa insiste en que los medios de prueba que existen no son suficientes para ver los medios de convicción de culpabilidad, como lo fue una segunda sentencia, se hará al amparo federal”.



Dijo que no se siguen valorando las 42 inconsistencias que existen dentro del expediente en contra del padre Juan Manuel Riojas Martínez.



Añadió que está confiado de la inocencia del padre, por lo que en este caso habrá de seguir la lucha para demostrar lo dicho.





Buscarán denuncia civil



Después de sentirse satisfecho por el fallo favorable dictado por el Tribunal Superior de Justicia, el abogado defensor de Javier “N”, Luis Miguel Espinoza, dijo que analizarán si posteriormente se recurre a una denuncia por el medio civil.



Indicó: “Estamos satisfechos con la resolución y a pesar de que todavía tiene un medio de defensa el sentenciado, ellos lo analizarán”.



Dijo que tuvo comunicación con su socio Hugo Flores y el propio Javier “N”, y dijeron estar bien y tranquilos debido a que estaban seguros de que sería favorable para ellos.



Aseguró que era lo que buscaba Javier Calzada, ya que en un principio ha exigido justicia y quedó claro que así se dio con esta resolución.





Confían en inocencia



Insiste defensa del padre Juan Manuel Riojas Martínez, en que medios de prueba existentes no son suficientes para declararlo culpable.







‘TODO ES UNA MENTIRA’



El día de ayer un tribunal compuesto por tres magistrados confirmó la sentencia de 13 años y 10 días de multa en contra del exrector del seminario, Juan Manuel Riojas Martínez, por los delitos de violación calificada y violación calificada en grado de tentativa.



La audiencia que inició a las 11 de la mañana y concluyó cerca de las 13 horas con 15 minutos, se podía observar que el fallo sería en contra del exsacerdote.



Riojas Martínez, al presentarse al estrado, llegó sonriente saludando a sus familiares que se dieron cita en el juzgado.



Vestido con pantalón beige, suéter beige y una chaqueta del mismo color, el padre “Meño” se sentó junto a su abogado defensor e intercambió unas palabras.



Eran las 11 de la mañana en punto cuando llegaron los magistrados Griselda Elizalde Castellanos, Juan José Yáñez Arreola y Óscar Aarón Nájera Davis.



En forma inmediata la jueza presidente solicitó a la defensa que diera a conocer sus alegatos, lo que él consideraba contradicciones.



Cerca de media hora Carlos Flores dio cuenta de las pruebas que para él estaban en contra del padre “Meño” y que eran mentiras.



Esto se basaba en testimoniales que había desde un principio de la detención, pruebas sicológicas.



Al concluir el abogado y como nunca había ocurrido en los juicios del padre “Meño”, en 4 minutos exactos solicitó a la jueza presidenta que se valoraran bien los medios de prueba que habían ofrecido y solicitó se actuara con fundamentos debido a que todo era mentira y que no se habían valorado.



Concluyó con: “Mi libertad es muy importante”.



Posterior a eso, los ministerios públicos dieron a conocer sus pruebas y el porqué había sido acusado el exrector.



Después de 45 minutos de deliberación, se dictó el tan esperado fallo ante 35 personas que se encontraban en la sala 9 del juzgado penal, entre familiares y estudiantes de derecho que habían acudido a observar el tan esperado juicio.



“Ratifico los 13 años de prisión, porque es una violación y el dicho de Javier “N” tiene mucho que ver”, en uno de los 5 puntos que expuso la magistrada para dictar la resolución.



Los familiares, después de despedirse del padre, abordaron una van que habían rentado y se retiraron del juzgado penal.