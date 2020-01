Pasea Rodrigo Medina en crucero; es investigado por millonario desvío

Monterrey, NL.- Mientras el Gobierno federal lo investiga por la posible triangulación de al menos 3 mil 500 millones de pesos de dinero público hacia cuentas e inversiones familiares, el ex Gobernador priista Rodrigo Medina fue captado ayer nuevamente disfrutando a bordo del crucero Celebrity Eclipse, que estuvo en Puerto Montt, Chile.



El 25 de diciembre, regios captaron al ex Mandatario y su esposa, Gretta, con amigos, en uno de los bares del barco que salió de Argentina a Uruguay y Chile.



Previamente, también circuló en redes una imagen del ex Gobernador de Nuevo León tomando cocteles presuntamente en un casino, en Argentina.