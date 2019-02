Pasta de Conchos, un caso ganado

Después de 13 años, la Región Carbonífera de Coahuila vuelve a ser el centro de atención a nivel internacional, ya que en el marco del XIII Memorial de Pasta de Conchos se da a conocer que es el sexto caso en la historia de México y el primero contra una empresa minera, como es Grupo México, que es admitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), avizorando un pronto rescate de los restos de 63 mineros fallecidos en la explosión de la mina 8 el pasado 19 de febrero del 2006.Cristina Auerbach Benavides, activista y vocera de la Organización Familia Pasta de Conchos, señaló que la decisión de la CIDH parte de una denuncia presentada por familiares de los fallecidos, acusando al Estado mexicano de violar el derecho a la vida y la integridad física de los trabajadores que perecieron el 19 de febrero del 2006.“El Gobierno de México tiene dos opciones, o lo hace por las buenas o lo hace por las malas, no nos preocupa todo lo que hagan, lo que se adjudique Napoleón Gómez y las viudas simpatizantes, el caso está ganado, ha sido un trabajo intenso, donde ganan las familias, gana la región y ganan los trabajadores, a quienes tendrán que proteger; ya no habrá más carbón manchado de sangre”, comentó.Tras difundir ante la Comisión Interamericana que desde el año 2000 la Secretaría del Trabajo federal tenía conocimiento de que no existían las condiciones de seguridad para que los trabajadores laboraran en la mina 8 de Grupo México, representando en ese entonces a 580 familiares de 48 de los 65 mineros fallecidos, el pasado 24 de febrero del 2018 se admitió el caso y se pidió un informe de fondo en el que se sumaron más familiares, “actualmente se representa a 1,100 de 58 mineros acaecidos”, resaltó.La carta de admisión pregunta al estado y la parte acusadora si hay la posibilidad de una solución amistosa, “la única posibilidad que existe y que aceptamos es que empiece el rescate, pero sin hacer más largo el objetivo, queremos que nos empiecen a entregar los restos ya, o no hay solución amistosa y cargan con la sentencia, que en lo particular es lo que yo quisiera, porque así se les nombraría a cada uno de los involucrados y se les fincarían las responsabilidades, tanto la voracidad en la que operó Grupo México como las autoridades en turno y la apatía del Estado”, precisó la entrevistada.Auerbach Benavides dijo finalmente que la CIDH está elaborando su propio informe de fondo que va traer como resultado una serie de recomendaciones al Estado mexicano, y si no las acepta se pasa el caso a la Corte Interamericana para que dicte sentencia, “allí no hay de que quiero o no, todo es vinculatorio, estamos viendo la manera de adelantar el resultado que podría prolongarse por máximo de 3 años, pero lo que es un hecho, es que hemos ganado el caso”.» En el 2010 se presentó la denuncia ante la CIDH.» 24 de febrero del 2018 la Comisión Internacional de los Derechos Humanos dio admisión al caso de Pasta de Conchos.» Actualmente la Organización Familia Pasta de Conchos representa a 1,100 familiares de 58 de los 65 mineros fallecidos.» La carta de admisión de la CIDH señala la posibilidad de una solución amistosa y la única que aceptan las familias es el rescate inmediato de los restos.» Por primera vez podría llevar a juicio al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuya sentencia para reparar el daño a las familias sería obligar a las autoridades del país a rescatar los restos.» En los señalamientos está acusando al Estado mexicano de violar el derecho a la vida y la integridad física de los trabajadores que fallecieron y se acredita también la violación del derecho a la justicia y a la protección judicial.