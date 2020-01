Pastor ofrece revivir a Kobe Bryant y a su hija por 50 mdd

Escuchar Nota

Ghana.- Un pastor de Ghana llamado Nigel Gaisie, ofreció revivir a Kobe Bryant y a su hija Gianna María, quienes fallecieron en el trágico accidente aéreo junto a siete personas más cuando se desplomó el helicóptero donde viajaban.



Durante uno de sus sermones, el pastor dijo a la congregación que Dios le había dado la instrucción para traer a la vida al afamado basquetbolista y a su hija.



"Dios me dijo: 'Nigel, cuéntale a la familia de este hombre y cuéntale al mundo entero, si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitar a este hombre y a su hija", declaró.



Él debía informar a la familia del exjugador de Los Lakers sobre esta tarea que el Señor le había encomendado.



"El Señor me dio indicaciones de anunciar a la familia de este hombre, a la embajada estadunidense en Ghana y el mundo entero que Él, el Señor, no ha sancionado la muerte de este hombre", mencionó el pastor Nigel.



Sin embargo los familiares de Kobe deberían pagar a cambio por el milagro el 10% de 50 millones de dólares, lo que sería el precio final por revivir a Bryant y su hija.



La muerte de Kobe y su hija causó gran conmoción en el mundo, no sólo por el gran legado que dejó el basquetbolista, sino por la forma tan trágica y repentina en cómo se tornó el accidente.





Con información de El Debate