Pati Chapoy critica a cantante coahuilense

Ciudad de México.- La conductora Pati Chapoy ha dado de qué hablar de nuevo y esta vez no fue por Remmy Valenzuela sino por una coahuilense, Cynthia Rodríguez.



En la tercera emisión de la nueva temporada de La Academia, la nacida en Monclova utilizó un vestido largo de color negro con una cola de olanes y ciertos detalles de pedrería con transparencias en su pecho.



Aunque a muchos usuarios de las redes sociales les encantó el atuendo, a la Chapoy le desagradó: "Qué horrible vestido", sostuvo.



Rodríguez es un personaje importante para TV Azteca, pues es la conductora del reality show, es por esto que siempre trata de vestir con los mejores atuendos con los que hace gala, pero desafortunadamente a Chapoy no le agrado en lo absoluto su apariencia esta vez. Hasta ahora, Rodríguez no ha dicho nada al respecto.



Cynthia Rodríguez mantiene un romance con Carlos Rivera. Ella se dio a conocer en la cuarta generación de La Academia.



Con información de El Siglo de Torreón