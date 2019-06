Pato Zambrano se apunta para gobernar NL en 2021

Patricio Zambrano anunció hoy que está "deslindado absolutamente" del Partido del Trabajo y que buscará la Gubernatura de Nuevo León en el 2021.Según Zambrano sus encuestas -de las que no especificó qué empresa las hizo- le dan el 20 por ciento de intención de voto de los nuevoleoneses en las próximas elecciones.El ex candidato dos veces por la Alcaldía de Monterrey con el PT, estuvo acompañado por su esposa Ninfa de León, quien externó que liderará el mejor DIF del Estado.Zambrano indicó que aún no define si irá con algún partido o de forma independiente, pero aseguró que lo han buscado el ex Presidente Felipe Calderón, gente allegada del partido que quiere formar Elba Esther Gordillo y miembros del Partido Humanista."Soy y seré el candidato más preparado y más conocedor del Estado de Nuevo León en toda su historia", afirmó.