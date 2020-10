Patricio Razo no reacciona bien cuando lo cuestionan sobre filtración de sus fotos íntimas

Escuchar Nota

“La verdad, obviamente no es que me guste, no es algo que diga ‘ay, wow, qué emoción y que no me importe’, pero la verdad ¿qué puedo hacerle? Es lo que hay. Por lo menos está teniendo buen impacto, malo que fuera negativo, que se viera mal”.



Luego de que se filtraran unas imágenes íntimas (conocidas como 'packs') de Patricio Razo en redes sociales, el exintegrante del equipo de Héroes, de "Exatlón", reaccionó a lo sucedido.En entrevista con Fórmula Espectacular, Patricio Razo, quien es el más reciente competidor expulsado de "Exatlón: Héroes contra Titanes", se mostró incómodo con la pregunta sobre la filtración de dichas imágenes."Me enteré del tema, sé eso que está pasando, que saben que siempre, la mitad de la gente que es un poco más conocida siempre les quieren sacar los trapitos sucios".Sobre cómo se sintió tras enterarse que su privacidad había sido violentada de esa manera tan atroz, Razo aseguró que no está contento con lo sucedido:A pregunta expresa de Flor Rubio sobre si las imágenes filtradas son reales o no, Patricio aseguró que no las ha visto, y por lo tanto, no puede negar ni afirmar que sean verídicas.