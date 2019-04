Patrick Mahomes, es la portada de Madden 20

El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, dominó la liga la temporada pasada, y ahora está cobrando los frutos de su gran nivel en el videojuego más popular.El jueves por la noche, EA Sports anunció que el actual Jugador Más Valioso de la NFL y Jugador Ofensivo del Año será la portada del Madden 20. Mahomes también tuvo la oportunidad de contribuir como la cara en la campaña “Face of Franchise: QB1” que permitirá a los gamers a crear su propio quarterback y experimentar su trayecto desde la universidad hasta la NFL.“Cuando eres un pequeño niño”, comentó Mahomes a The Undefeated, “sueñas con ser la portada de Madden, tener tu foto ahí”.A los 23 años de edad, Mahomes es el tercer jugador más joven en la historia de Madden en ser la portada del famoso videojuego, tan solo detrás del receptor Odell Beckham Jr. en Madden 16 y Michael Vick en Madden 04.Mahomes comenzó la temporada pasada en Madden 19, donde la portada fue el ex receptor de los Pittsburgh Steelers, Antonio Brown, con un rating de jugador de 77, pero eso cambió rápidamente conforme la temporada avanzaba en 2018, donde terminó como el líder en pases de anotación (50) y segundo en yardas por pase (5,097).El rating del quarterback de los Chiefs alcanzó, en Madden 19, su máximo rating con 94. Ahora siendo la portada de Madden 20, luego de una temporada de MVP, Mahomes tiene la oportunidad de unirse al exclusivo club de los 99, esperando que pueda llegar más arriba.“Espero que mi rating sea 100”, dijo Mahomes a The Undefeated. “Creo que eso sería lo que debería hacer. Quiero un pequeño emoji de 100 junto a mi nombre”.La primera ronda de ratings de jugadores para Madden 20 será dada a conocer este verano de cara al lanzamiento mundial el 2 de agosto.