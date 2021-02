Patrick Mahomes se dice listo para repetir en el Super Bowl LV

Escuchar Nota

"Lo más difícil para repetir como campeón es que en esta liga cualquiera puede ganarle a cualquiera, pero nosotros nos hemos preparado para poder hacerlo", indicó. Y de inmediato las preguntas en torno a Brady comenzaron a llegar.

"Admiro de Tom Brady la capacidad que tiene para leer defensivas, cómo se prepara para estar listo para hacer lo mejor ante ellas", resaltó. "Cuando eres joven y ves a alguien como Tom Brady, quieres ser como él. Para mí siempre será un ejemplo de cómo hacer lo que tienes que hacer para obtener lo que quieres".

"En la mentalidad competitiva y en el enfoque por ganar [es en lo que más me parezco a Brady".



.- Para, jugar unes importante. Hacerlo contraes, además, como un sueño. El joven quarterback de loscomenzó la semana del Super Bowl charlando con la prensa y apuntando que está listo para obtener la victoria este domingo.Pat sabe que las discusiones por quién es el mejor de la historia serán el tema de esta semana, y no lo hace a un lado: "Es divertido escucharlo [que puedo convertirme en el mejoren la historia], pero en este punto sólo puedo ver que me falta mucho por hacer para poder lograrlo", aseguró para mostrar que un contrato millonario, un compromiso y la próxima llegada de su hija lo han ayudado a mantener los pies en la tierra.Pero antes de dejar el tema, dijo:Hace un año, debutó en ely pudo salir airoso, este año, apuntó, losse han dedicado a estar mejor preparados, pues en comparación con el año pasado “Ahora estamos teniendo más tiempo de entrenamiento y más tiempo para ver vídeos y aprender de nuestro rival".Pat se ha vuelto undifícil de vencer porque nunca se da por vencido, y promete que este año no será diferente: "Mientras el reloj no esté en ceros, no hay ninguna situación en la que yo dé un juego por perdido", destacó en alusión a su regreso del año pasado y a la posibilidad de que tenga que hacerlo de nuevo en elInformación por Milenio