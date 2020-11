Patrocinios de Checo Pérez aportan 3 mdd; es poco para una escudería de F1

Escuchar Nota

Un jefe de escudería ha quitado el mito de que Sergio Pérez logra estar en la escuderías gracias a los patrocinios que aporta su presencia.



De acuerdo con este directivo que no quiso dar su nombre, los patrocinadores que acompañan al piloto mexicano suelen aportar unos 3 millones de dólares que es una cantidad baja comparada con los ingresos que puede alcanzar una marca.



De acuerdo con medios de Europa como El Confidencial, solo en 2019, la Escudería McLaren recibió 100 millones dólares entre derechos de televisión, patrocinios y otros ingresos.



"Si restas el salario de Pérez, te quedan tres millones. Y has cubierto todo tu coche con patrocinadores mexicanos", dijo el jefe de escudería a Auto Motor und Sport, un medio de Alemania.



Ahí mismo se reveló que Checo Pérez suele negociar primero con la escudería en la que va a participar y después esta debe ponerse de acuerdo con los patrocinios.



Sergio Pérez ha tenido un buen año en la Fórmula 1, pero no ha podido coronarlo con más podios debido a algunos errores en las partes finales de las carreras. El piloto tapatío apenas tiene 8 podios en 10 años.



Por ahora, la continuidad de Pérez en F1 está en duda y en las últimas semanas se habla de que podría ser el piloto de la escudería Red Bull, que también está buscando al piloto Niko Hülkenberg, quien esta temporada ha sido piloto suplente.