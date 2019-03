Patronato de la UAEH acepta haber recibido dinero de Suiza

- El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán aceptó que sí recibieron dinero de un banco de Suiza.A pesar de lo anterior, el también político hidalguense de Morena explicó que los 151 millones de dólares (más de 3 mil millones de pesos) son producto de los rendimientos de la inversión de un fondo de los trabajadores desde hace más de 20 años y de los recursos para el mantenimiento de la Universidad.Además aseguró que no tienen nada que ver con la llamada Estafa Maestra, puntualizando que 'no sabe ni qué es eso' y que las transferencias se hicieron con legalidad y transparencia.Indicó que ni la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han notificado a la Universidad de cualquier procedimiento en su contra, sin embargo las cuentas bancarias sí fueron bloqueadas.Sosa Castelán aclaró que ya se promovió un amparo contra el bloqueo de cuentas, el cual dijo, genera daño a la Universidad ya que no pueden pagar la nómina, gasto corriente, a jubilados y pensionados, además de otros gastos ya programados.Cabe recordar que el titular de la UIF, Santiago Nieto anunció que se investigan operaciones financieras y depósitos por 156 millones de dólares a la Universidad hidalguense, presuntamente producto de lavado de dinero de los recursos desviados en la 'Estafa Maestra'.