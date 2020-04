Patrones tendrán responsabilidad penal si sus empleados se contagian de Covid-19

Escuchar Nota

"A la hora que el sector salud le siga la huella y se encuentre que se contagió en un centro de trabajo no esencial, esa sería una responsabilidad penal para el patrón", declaró el secretario.



, declaró que los recorridos para cerrar negocios no esenciales durante la contingencia de COVID-19 , siguen en pie.El funcionario expresó que todos los negocios que no cierren recibirán una sanción, además enfatizó que si un empleado resulta contagiado por COVID-19 o pierda la vida por seguir yendo a trabajar, el patrón enfrentará una responsabilidad penal.Quienes sigan laborando en negocios o locales no esenciales durante la pandemia, podrán reportarlo a al número 81 20 33 26 00 o al número de WhatsApp 81 10 29 27 44.Con información de Telediario