Patrulla arrolla y mata a mujer

Saltillo, Coah.- Dos adolescentes de 13 años esperaban a su madre, Oralia Arriaga, la tarde de ayer para celebrar su cumpleaños, pero ella ya no llegó a partir el pastel porque murió arrollada por una patrulla de la Policía Municipal.Los hechos se presentaron minutos antes de las 6:00 horas sobre el bulevar Mezquite, cuando la unidad 1353, con número económico CA-378A-1, circulaba con dirección al norte a una velocidad mayor a la permitida.Al llegar al cruce con la calle Cacto Navideño, la unidad se impactó de lleno contra una luminaria, misma donde se encontraba una mujer identificada inicialmente como Oralia ‘’N’’, la cual esperaba el transporte de personal para dirigirse a su empleo.El Ayuntamiento de Saltillo informó que la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana se hará cargo de los gastos funerarios de la mujer que fue atropellada por elementos de la Policía Municipal.Oralia Arriaga salió este sábado de su casa con la ilusión de trabajar y regresar temprano para celebrar el cumpleaños número 13 de sus hijos. Sin embargo, no pudo ver a sus cuates apagar las velas del pastel, ni abrazarlos mientras ellos pedían un deseo por un año más de vida. Nunca llegó al festejo. Murió al ser arrollada por una patrulla de la Policía Municipal.La mujer de 37 años perdió la vida de forma instantánea tras ser embestida por la unidad en el cruce del bulevar Mezquite con la calle Cacto Navideño, en la colonia Loma Linda, donde siempre esperaba el transporte de personal que la llevaría a su trabajo en el área de limpieza de una empresa al poniente de la ciudad.Su hermano, Enrique Arriaga, la recuerda como una mujer trabajadora y responsable. Todavía sacudido por la tragedia, señaló que él recibiría el cuerpo de Oralia en el Servicio Médico Forense, y exigió a las autoridades que se actúe conforme a la ley, luego de que sus sobrinos perdieran el sustento, ya que Oralia era madre soltera.Ante la situación en la que se vio involucrada la unidad 1353 con número económico CA-378A-1 de la Policía Municipal, la Comisión de Seguridad reiteró que se hará cargo de los gastos funerarios, que se llevarán a cabo en el ejido Cuauhtémoc, sitio del que Oralia, Enrique y sus hijos son originarios, mientras que los elementos involucrados en el percance, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.En el documento se señala que los elementos involucrados en el percance ya se encuentran detenidos y bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar alguna responsabilidad en el caso.De acuerdo con las primeras indagatorias, la conductora de la patrulla era una mujer y circulaban a exceso de velocidad porque se dirigían a atender un reporte al mencionado sector, hecho que las autoridades se comprometieron a corroborar.“Se supone que los policías están capacitados para manejar. No sólo digan que otro carro tuvo la culpa, sino volverá a pasar una y otra vez sin que tomen cartas en el asunto”, comentó Enrique, todavía afligido por la repentina pérdida de su hermana.Las cámaras de vigilancia de la carnicería La Palma, ubicada frente al cruce de calles donde ocurrió el percance en el que perdió la vida la saltillense, captaron el momento exacto en el que ocurrieron los hechos, videos que fueron solicitados por elementos de la FGE para realizar las indagatorias y aclarar cómo fue que Oralia perdió la vida.Según algunos habitantes del sector, los elementos de la Policía Municipal suponían que podría tratarse de un accidente, donde la madre de familia cruzó la calle sin precaución, mientras que otros aseguraron que se encontraba en la esquina donde esperaba el transporte de personal para dirigirse a su trabajo.“Le echaron aceite a las manchas de sangre, pero mire ahí se ve donde quedó la señora atropellada, no cruzó la calle, aquí es donde se paran a esperar el camión”, comentó uno de los vecinos donde todavía estaban partes desquebrajadas de la patrulla.Sin embargo, los videos podrían derribar las suposiciones para dar claridad a los hechos ocurridos, aunque empleados del establecimiento se negaron a mostrar los videos de las cámaras de seguridad, que cuenta con al menos dos ángulos para vigilar el frente del negocio, justo donde sucedió el incidente. (Con información de Ana Luisa Casas, Luis Durón y Augusto Rodríguez)