Patrulla Fronteriza lanza gas pimienta a migrantes en Tijuana

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lanzaron gas pimienta con spray a migrantes centroamericanos, algunos con niños pequeños, que trataron de cruzar la reja fronteriza en Tijuana.Alrededor de 20 migrantes, ayudados con una improvisada cuerda, intentaron escalar los barrotes de la cerca, pero fueron repelidos por los agentes fronterizos, que no habían recurrido al gas pimienta desde la madrugada del 1 de enero, cuando otro grupo de migrantes intentó cruzar.La AFP reportó que un periodista observó que sólo un migrante consiguió cruzar para de inmediato ser detenido, mientras los demás se retiraron resintiendo el efecto del gas.Esta fue la tercera vez en una semana en que grupos de centroamericanos cruzan a Estados Unidos, donde tras ser detenidos piden refugio con el argumento de que sus vidas corren riesgo por la violencia en sus países.En la primera ocasión, hace una semana, lograron cruzar unos 50 y el martes unos 10. Todos fueron detenidos por guardias fronterizos."Alguien los trae aquí, los entrenan porque saben que al cruzar deben pedir asilo y de esa forma no serán deportados y deben ser procesados según las leyes de Estados Unidos", explicó un policía de Tijuana que pidió el anonimato por no estar autorizado a declarar.​En noviembre pasado, cientos de centroamericanos que llegaron desde Honduras en una enorme caravana intentaron un cruce masivo, pero pocos lo lograron ya que fueron dispersados con el lanzamiento masivo de gases.