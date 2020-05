Patrullas vigilan panteones de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

“Hasta el lunes vamos a estar aquí las 24 horas… el año pasado ya estaba lleno, de hecho desde días antes de que fuera el 10 de mayo ya había gente en los panteones y ahorita no ha venido nadie”.



Los fara-fara, tríos y mariachis tampoco rondaron entre las tumbas para alegrar a los dolientes y la vistosidad de flores multicolores tampoco dieron brillo a las grises y lúgubres tumbas.Patrullas municipales se encargaron de vigilar los panteones de San Ignacio y San Nicolás Tolentino, para impedir que las familias ingresaran a recordar a sus madres fallecidas., en el sentido de no acudir a los panteones, sin embargo, permanecerán atentos.“Para tomar medidas para la prevención y control de la propagación del Covid-19 en el estado de Coahuila, aquí principalmente en Ramos Arizpe. Está cerrado el panteón y aparte hay una multa para las personas y para los de los panteones, que no se puede abrir, para evitar la propagación de este virus. Aquí estamos para evitar que entre la gente”.El camposanto de San Nicolás Tolentino también estaba cerrado y afuera no había vendedores de flores, enchiladas, gorditas, elotes y fritangas, solamente una patrulla para evitar que se violara el decreto estatal que impone hasta 1 millón 232 mil pesos y arresto por 36 horas, a quien ingrese a un panteón con motivo del Día de la Madre.