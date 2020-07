Paty Cantú destapa su preferencia sexual

Escuchar Nota

Paty Cantú dejó con la boca abierta a más de uno, al afirmar que a sus 36 años no se considera heterosexual.Durante la promoción de su más reciente sencillo “La Mexicana”, en donde aparece al lado de la famosísima Valentina, quien participó en la novena temporada RuPaul’s Drag Race y en la cuarta temporada de RuPaul’s Drag Race: All Stars,En entrevista con “Sale el Sol”, Paty Cantú“Queer” es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero.Se utiliza a veces para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicados, cambiar con el tiempo, y no encajar ordenadamente en una identidad o la otra, como ser hombre, mujer, gay o hetero.