Escuchar Nota

México.- Paty Cantú no vende saludos a los fans. La cantante aparece como parte del catálogo de una pagina de Internet en la que se ofrecen videos personalizados de celebridades pero su oficina de representación explica que es falso.



La página tiene una lista de celebridades, entre ellos Edgar Vivar, quien la promueve con un video en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, muchos de los nombres aparecen con la leyenda “out of stock” (fuera del catálogo), entre ellos Paty Cantú.



El servicio de la página se ofrece a cambio de una tarifa que depende de la popularidad del personaje.



La cantante Paty Cantú, sin embargo, descarta que ella esté colaborando con dicha página para mandar saludos.



En la página señalada se afirma que la intérprete de “Bipolar” cobra mil 500 pesos por grabar un saludo en video ya sea felicitación de cumpleaños, aniversario o dedicatoria.



Pero Cantú, explica su oficina, no cobra por ese tipo de mensajes y no está enterada de que su imagen estuviera siendo utilizada para tal servicio.