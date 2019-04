Paty Cantú urge a #MeToo investigar antes de publicar

Con el propósito de no desvirtuar el movimiento #MeToo en México, la cantautora mexicana Paty Cantú urgió a los responsables a no publicar los casos si se carece de una investigación clara de los hechos.“Estamos en un momento en el que no podemos acallar, tenemos que alzar la voz en nombre de la justicia, solo hay que tener mucho cuidado en eso, en que se pongan en contexto las cosas, tanto los antecedentes como las investigaciones”, precisó.Luego del suicidio del músico Armando Vega Gil tras una acusación en su contra con respecto a un supuesto acoso sexual hacia una menor de edad, Cantú opinó que el anonimato permite que la gente temerosa de hablar se anime a denunciar al constatar reacciones similares.“Sin embargo, se debe cuidar que no peligre la integridad de las personas, porque se está hablando de la vida de mucha gente”, indicó la cantante que a lo largo de su trayectoria ha mostrado apoyo a diferentes causas sociales, sobre todo, en favor de la mujer y de los sectores más desprotegidos.Consideró que antes de lanzar una acusación, la víctima debe ejercerla con veracidad y absoluta responsabilidad a fin de que el movimiento #MeToo no pierda fuerza ni se desvirtúe, como tampoco se afecte a gente inocente.“La parte mediática, la parte digital es bien importante para que nos unamos, para que se formen movimientos y la gente pueda tomar valor para decir muchas cosas, pero no se debe acusar a gente de manera injusta”.En su caso, dice, siempre ha luchado en contra de la discriminación a la mujer, pues cree que dentro de la industria musical, en ocasiones se les otorgan menos oportunidades en comparación con los hombres.“El abuso no solo se vive de una manera, la represión también es un abuso. Cualquier cosa que incomode a cualquier ser humano, no nada más a la mujer, es importante hablarlo y actuar de inmediato.“A las mujeres nos han educado y acostumbrado a lidiar con situaciones incómodas como si fuera una cosa normal. Te dicen que le debes dar la vuelta por acá o que lo tienes que hacer de forma inteligente para que no te metas en problemas en tu trabajo, pero esto tiene que parar, no es natural ni es normal”, subrayó.Paty Cantú, intérprete de éxitos como “No fue suficiente” y “Cuenta pendiente”, también hizo énfasis en que no se debe generalizar al género masculino, porque cada persona es distinta, ya sea hombre o mujer.Este martes, la cantante firmó autógrafos a cientos de seguidores que desde temprana hora hicieron fila en las inmediaciones del Auditorio Nacional. La rúbrica fue plasmada en el boleto que dará acceso a su concierto del 12 de abril en este mismo recinto.La jalisciense reveló que hace unos días sufrió un accidente automovilístico que le ocasionó un esguince en el cuello, por lo que trae un collarín suave que dejará de usar dos días antes de su “show”.