Paty Navidad crea controversia tras ser vista como peligro sanitario

Escuchar Nota

"En la historia de las pandemias no es la primera vez que nos mienten, en el 2009 también nos engañaron con la gripe A-H1N1... Con las falsas pandemias crean miedo para controlarnos", escribió Navidad junto al video de dos minutos de un noticiero de CNN.



"El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa es un Alemán que se llama Wolfgang Wodarg, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A", dice en una línea el conductor Iñaki Gabilondo durante el video de dos minutos.



En la historia de las “pandemias”, no es la primera vez que nos mienten, en el 2009 también nos engañaron con la gripe A - H1-N1, “El negocio más repugnante, el negocio del miedo”. Con las falsas “pandemias”, crean miedo para controlarnos. NO AL N.O.M pic.twitter.com/yMHSPszxRT — Patriota!! (@ANPNL05) July 20, 2020

"Tengo un plan masivo para reportar la cuenta de esta persona que representa un riesgo sanitario para México junto con sus fake news", dijo el doctor, quien recibió más de 200 respuestas, entre ellas la de la marca de gafas de sol que argumentó que el doctor sentía envidia hacia la actriz.



"Hola doctor vic, quisiéramos contactarte para darte unas Hawkers polarizadas, con las que no podrás soportar la luz de @ANPNL05 (usuario de Patricia Navidad), la envidia no es buena".



Que @HawkersMX apoye el comentario de Paty Navidad no es lo increíble, lo increíble es que algunos mexicanos sigan consumiendo sus productos después de burlarse de todo el país por la construcción del muro ️... pic.twitter.com/52Cx1unWRP — Vick González (@ElBick78) July 20, 2020

Una empresa que defiende a Paty Navidad y ataca al Dr Vic ¿Qué clase de mundo bizarro es este? ¿Piden presentar la calificación del enarm y la Paty no ha de tener ni el certificado del Kinder.

En fin, la hipoxia neonatal https://t.co/zxyFIeldmY — Marvelous sunshine sensei del pelo bonito (@Langosta1607) July 20, 2020

Te invitamos a un hospital COVID para que veas lo que es verdadero amor. Amor es ayudar a respirar a la gente que muere de neumonía y poner su vida antes que la tuya. Amor no es inventar disparates vs los médicos desde tu celular. https://t.co/KaplQuQwHe — Doctor Vic (@DrVicOficial) July 20, 2020

En esta ocasión compartió su popularidad con una marca de lentes que la defendió frente a un famoso doctor que propuso denunciar la cuenta de Navidad por representar un riesgo sanitario.Hoy con un video del año 2009 en el que se denuncia una estrategia de implantación de miedo, la también cantante quiso hacer referencia a su propuesta.La discusión se formó a partir de que esta publicación fue retuiteada por el "Doctor Vic", un médico cirujano que también es creador de contenido en YouTube, con más de un millón de seguidores y que propuso reportar a Navidad.Los usuarios de esta red social no dudaron en juzgar a la empresa por apoyar las ideas de Patricia y cuestionar a los trabajadores de la salud.Finalmente luego de que la actriz dijo no prestarse para peleas, el Doctor Vic la invitó a asistir a un hospital para ser testigo de los casos de Covid-19.Finalmente luego de que la actriz dijo no prestarse para peleas,