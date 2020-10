Paty Navidad le manda buena vibra a Trump, ‘regresará fortalecido’, dice

No se emocionen adoradores del virus socialista-comunista-marxista-progresista. Todo estará bien con @realDonaldTrump y @FLOTUS y pronto regresarán fortalecidos, primero Dios. #FuerzaPatriotas #Trump2020 #MéxicoPatriotaConTrump2020 pic.twitter.com/79pwu1Jh7c

Aquí está el video de Trump saliendo de la Casa Blanca y abordando al Marine One para dirigirse al hospital Walter Reed. No habló con los periodistas, tampoco se le ve afligido. NO HAY MIEDO, #Trump2020 Ánimo pic.twitter.com/3f4frZz8gW