Paty Navidad y otros famosos que causaron polémica en redes sociales este 2020

“El mismo Bill Gates nos habla de la transición a la era digital, las vacunas para control y rastreo de las personas, el fin del dinero en efectivo, microchips y más .... ¡Quizá cuando despierten sea tarde!”, escribió recientemente.



JOE BIDEN NO ES PRESIDENTE, no porque lo digan medios de comunicación y los que odian a Trump significa que sea verdad. Es un proceso, falta conteo de votos legales, la justicia y leyes de EEUU lo determinarán. Celebren si quieren, pero la victoria es y será de @realDonaldTrump pic.twitter.com/gfhlpemkWN — (@ANPNL05) November 7, 2020

También consideraron que minimizaba la violencia al expresar: “Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, que te humilla, que te insulta. Te pido por favor que te toques el alma y le digas 'yo estoy en este mundo, yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo”.



Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) December 7, 2020

“‘Finalmente’ se interpreta como ‘por fin’, léxico lamentable”, escribió un usuario.



“Sus hijos siempre tan discretos y tú todo lo contrario”, señalaron, pero además le reclamaban también poca prudencia ante las tragedias, pues en septiembre, cuando falleció su amigo, el ex Garibaldi Xavier Ortiz, también informó a la prensa cada detalle del proceso.



Entre dudas y nuevas formas de transmitir, muchos de ellos cometieron errores que el público no perdonó.Estas son las polémicas de redes sociales más sonadas del 2020:Inmiscuida en la política y la salud, la actriz Patricia Navidad fue juzgada de ignorante, pues utilizó su Twitter e Instagram para promover ideas a favor del presidente de EE.UU, Donald Trump y en contra de las medidas de sanidad respecto al coronavirus.orquestado por el gobierno planean controlar a la población a través de las estrategias de la pandemia. Incluso algunos integrantes del sector salud se organizaron para reportar su cuenta por desinformar a la población.Ella se ha defendido a través del derecho de libre expresión para también argumentar que Trump es el mejor candidato para gobernar el país vecino y que ha sido víctima de un fraude electoral. Por lo que muchos usuarios la han criticado.El cantante español ha destacado por ser reaccionario ante cuestiones sociales y la pandemia no fue la excepción.Asimismo afirmó que a través de la aplicación de la vacuna se implantarán microchips de control global en las personas., escribió en Twitter antes de que se la plataforma lo bloqueara por escribir noticias falsas. Posteriormente todas sus cuentas desaparecieron, no sé sabe si voluntaria o involuntariamente el 30 de agosto.En su intento de dar consejos de salud, la actriz Bárbara de Regil fue criticada a finales del año pasado por argumentar que “quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos se está destruyendo”. Tiempo después tuvo que reivindicarse aclarando que no está en contra de comer tacos.Posteriormente, durante la pandemia utilizó su cuenta de Instagram para seguir en comunicación con sus fans, pero además hacía videos en vivo con clases de entrenamiento físico donde más de un error quedó expuesto. Por ejemplo cuando ante un filtro expresó “Ay que prieta! No”y fue juzgada de racista.En septiembre lanzó su propia proteína y aunque aseguraba que estaba hecha con ingredientes naturales muchos nutriólogos buscaron desmentirla e incluso señalar algunos puntos negativos.“Con lagrimas en mi corazón lamento mucho que JC ya no seguirá luchando. En cualquier momento parará su corazón”, escribió antes del tuit controversial y es que el padre de su esposa Issabela Camil se encontraba grave el 6 de diciembre.Fue posteriormente, cuando notificó acerca del fallecimiento que lo criticaron por redactar mal. El también diputado utilizó la palabra finalmente para anunciar que Camil Garza había muerto y muchos usuarios consideraron que podría malinterpretarse a que él estaba esperando el deceso.Al día siguiente también fue criticado por compartir fotos intimas de la familia despidiéndose frente a las cenizas.