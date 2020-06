Pierde la batalla contra el cáncer Pau Donés, líder de Jarabe de Palo

Escuchar Nota

Víctima del cáncer de colon,, vocalista y líder del grupo Jarabe De Palo., sin que se haya rendido hasta el último instante. Hace pocos días presentó la canción de su último disco, en que aparecía ya mostrando los estragos de la enfermedad., asimismo,'en este momento tan difícil'.Jarabe de Palo, el grupo con el que saltó a la fama con canciones que fueron iconos para una generación como, colgó un tuit expresivo al confirmarse la noticia.Hace una semana, Jarabe de Palo, había publicado un adelanto de su nuevo álbum, y la primera canción era toda una despedida de su líder. 'Eso que tú me das' se convirtió en la canción más vendida en España en formato digital en la última semana.Nacido en Huesca en 1966 pero criado en, Donés se inició muy pronto en el mundo de la música. Con apenas 12 años tuvo su primera guitarra, y a los 15 formó su primer grupo junto a su hermano Marc, que tocaba la batería. Se llamó primero J & Co. Band y después Dentaduras Postizas. Comenzó a trabajar en una agencia de publicidad de Barcelona, gracias a la cual pudo comprar una guitarra Fender Stratocaster y una mesa de mezclas con las que graba sus primeros temas.A mediados de los 90 forma el grupo Jarabe de Palo, que salta a la fama gracias al tema. Es escogido como banda sonora de la campaña de publicidad de la marca de tabaco Ducados dentro de su lema Carácter Latino, y se convierte en banda sonora de una generación entera.Ese año de 2015, Pau Donés hace público que sufrey que ha sido operado, motivo por el que se ve obligado a cancelar todos sus conciertos de ese año. En abril de 2016 anuncia que ha superado la enfermedad, pero en febrero de 2017 vuelve a recaer aunque esta vez no desea parar sus proyectos. En 2019 anunció que dejaba la música para, por sorpresa, anunciar este mismo mes de abril que el grupo al completo volvía a grabar un disco, 'Tragas o escupes'. El tema 'Eso que tú me das' era su despedida de la vida.Con información de Marca