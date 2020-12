Paul McCartney disfruta del mar caribe junto a su esposa

Escuchar Nota

, de 78 años, se sintió atraído por el espíritu navideño ayer cuando mostró un nuevo peinado mientras estaba de vacaciones con su esposa, de 61 años, enEl cantante de losdemostró que todavía estaba al tanto de las últimas tendencias con su característico cabello plateado amarrado en un moño mientras hablaba por teléfono.El creador de éxitos deera conocido por su peinado característico durante el apogeo de su fama de los, junto con sus compañeros de bandaY ahora Paul continuaba llamando la atención por su cabello mientras lo trabajaba en un estilo medio arriba, medio abajo mientras se empapaba del sol del Caribe.El rockero, que dejó de teñirse el cabello en 2018 en favor de su gris natural, estaba aprovechando el sol para pasar el día sin camisa.La estrella de la música apareció con un espíritu jovial mientras se mimaba con su esposa Nancy con sus pantalones cortos negros estampados.Mientras tanto, Nancy lucía glamorosa sin esfuerzo con un largo vestido rosa suave sobre su traje de baño.La empresaria estadounidense cubrió sus cabellos castaños con un sombrero de paja y unas grandes gafas de sol.La pareja parecía más feliz que nunca cuando Paul envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Nancy en un momento dulce y sincero.En otro orden de ideas, Sir Paul reveló que habla con un árbol, creyendo que está habitado por el espíritu del amigo de los Beatles, George Harrison.A principios de esta semana, el cantante dijo que George, quien murió a los 58 años en 2001, ha "entrado" en un abeto gigante en la entrada de su propiedad.Al explicar la conexión, Sir Paul dijo: "George estaba muy interesado en la horticultura, un jardinero realmente bueno, así que me dio un árbol como regalo. Es un gran abeto y está junto a mi puerta."Salgo del auto, cierro la puerta, miro hacia el árbol y digo, 'Hola George'. Ahí está, creciendo con fuerza".Sir Paul dijo que el árbol en su finca de Sussex actúa como un recordatorio de su gran aamigo y agregó: "Es encantador. Me lo dio, yo lo planté."Pero luego, a medida que pasan los años, cada vez que lo miro, digo: 'Ese es el árbol que me dio George'."George ha entrado en ese árbol, por mí. Espero que esté feliz con eso".El legendario músico estaba sin duda de un humor jubiloso esta semana cuando su nuevo álbum McCartney III llegó a la cima de la lista de Billboard de Estados Unidos el lunes después de ser el número uno de Navidad en el Reino Unido.