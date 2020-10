Paul Pogba: sería un sueño jugar en el Real Madrid

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En los últimos años el francés Paul Pogba ha sido de interés para la escuadra del Real Madrid, sin embargo el Manchester United se niega a dejarlo ir. Pese a ello, el mediocampista de los Red Devils sigue incrementando los rumores de un futuro traspaso tras declarar que sería "un sueño" llegar al club merengue.



En conferencia de prensa tras la victoria de Francia ante Ucrania, Paul habló sus planes a futuro, donde confesó no tener un acuerdo para renovar con los Red Devils, por lo que no dejó duda sobre cuál sería su próximo destino.



"¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día.



Sobre esta situación, el francés dijo no tener contacto con la directiva del club inglés para resolver la situación de su contrato, aunque no descartó escuchar las propuestas que puedan ofrecerle.







"No he hablado con Ed Woodward (vice presidente ejecutivo del Manchester United). No hemos hablado de renovación. Ahora estoy aquí y solo pienso en volver a mi mejor forma. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar".



Por consiguiente, y con todavía un año más de contrato, Pogba recalcó que su objetivo a corto plazo es devolver al United a sus mejores años, además de querer crecer en el club a nivel futbolístico.



"Como he dicho antes, estoy en el United y amo mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece", finalizó.







Con información de Milenio