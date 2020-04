Paulina Peña explota por críticas a EPN

Escuchar Nota

“Paulina (…) si amas tanto a los animales por qué durante el gobierno de tu papá no pusieron énfasis en los cuidados y protección a éstos. Hay muchísimas fallas aún”.



; comprendido de 2012 a 2018.En el mensaje, que Peña Pretelini compartió en sus historias de Instagram, un usuario le cuestionó que si tanto es su amor por los animales, por qué no hizo ninguna iniciativa para apoyarlos y protegerlos en el sexenio de su padre.Estaba estudiando y tenía mis prioridades, siempre ha estado en mi mente llevar ayuda a otro nivel, pero si voy a hacer las cosas las voy a hacer bien”.Aseguró también que “no es cosa del gobierno, es cosa de que los humanos seamos responsables de estas criaturas, que no se debe de adoptar o comprar”.Y enfatizó, a manera de defender la administración de su padre, que esta responsabiildad “no es cosa del gobierno, es cosa de cada quien tener un compromiso con esa alma y ser éticos, y eso es algo de cada persona. No de echar culpas”.