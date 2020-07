Paulina Rubio arruina las vacaciones de Colate

Escuchar Nota

Miami.- Va a ser verdad que es mejor llevarse bien con la "chica dorada". Si no, que se lo digan a Gerardo Bazúa, último ex de la cantante Paulina Rubio (49 años), que prefiere firmar la paz con tal de poder ver a su hijo Eros, aunque sea con mucama presente.



Peor lo tiene Colate Vallejo-Nágera (48) que, tras años de lucha y de exilio en Estados Unidos, lanzaba un órdago a Paulina asegurando ante la Corte de Miami que su hijo Andrea Nicolás, de 9 años, vive en un ambiente tóxico y violento y que la mexicana no está en las mejores condiciones para cuidar del pequeño. Pero el ataque ha alcanzado también a la madre (la actriz Susana Dosamantes) y el hermano (Enrique) de la cantante, a los que ha demandado por malos tratos. Algo que ha enfurecido a Paulina, dispuesta a utilizar toda la artillería legal de que dispone, cueste lo que cueste, con tal de evitar que Colate consiga la custodia compartida.



El primer asalto ya lo ha ganado la artista mexicana. Colate Vallejo-Nágera no podrá viajar con su hijo en los próximos días a España para estar con su familia, como había deseado y planificado. La cantante alega miedo al contagio por el coronavirus y prefiere que se posponga la visita para otras fechas más seguras. No vaya a ser, como dicen sus abogados, que por la evolución de la pandemia no pueda regresar a Miami.



Colate se ha quedado con los billetes comprados y con todo organizado. La incansable lucha de David contra Goliat parece no tener fin. Lo penoso en estas batallas es que siempre usan a los menores como piedra. Si hubo amor no puede haber odio.