Paulina Rubio demandó a ‘Colate’

Paulina Rubio reavivó el conflicto con ex pareja Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera."La Chica Dorada" presentó en una corte de Miami, una moción el 12 de abril contra "Colate" para que le informe en dónde está su hijo Nicolás.En documentos judiciales que datan del 12 abril pasado la artista mexicana presentó una moción legal en la que afirma que su ex marido violó de manera descarada el arreglo de custodia compartida de su hijo, Andrea Nicolás, que firmaron en noviembre de 2014.El problema surgió porque "Colate" llevó a su hijo con él a España, donde tenía pensado encontrarse con Paulina, sin embargo ella esperaba encontraron en Miami, Estados Unidos.Al preguntar en la escuela del menor, se percató que ni siquiera había asistido a clases. Es por eso que la interprete de "ni una sola palabra" alegó que "Colate" se llevó sin su consentimiento al niño, además de que tenían un acuerdo de verse el 8 de abril."Colate" dijo que está "indignado" porque era ella quien tenía que recoger al niño el 8 de abril. Otras versiones apuntan a que la fecha de entrega del niño era el 17 de abril, porque Paulina estaba viajando a Italia esa semana."Colate" publicó fotos donde se le ve con su hijo de visita en Segovia y visitando a la familia. Con esta acción solo falta saber qué es lo que dice el juez. Cabe recordar que esta moción solo la adjunta a la demanda de divorcio que regula el tiempo compartido, del cual todavía no se llega a un acuerdo.En el matutino "Un Nuevo Día", hicieron comentarios al respecto de la falta de comunicación entre la cantante y "Colate". Marco Antonio Regil mencionó:"A los niños como prioridad entonces tienes que negociar, porque de una negociación nunca vas a obtener el 100% de lo que quieres, tienes que ceder y tienes que recibir. Y si los niños son una prioridad entonces podría hablar"."Es una lástima, ojalá pudieran contactar a un profesional para que los orientara y los conciliara en esa negociación", comentó.Debido a esta moción se investigó y fueron a la corte de Miami donde se dieron cuenta que había otra situación legal: una demanda de Paulina y Gerardo Bazua con un paparazzi. Motivo por el cual están tratando de darle solución a este caso.El paparazzi no ha podido entregarle los papeles de la demanda a Paulina Rubio ni a Bazua por la cual le pidió al juez más tiempo para poder entregarlos ya que si no se los entrega ellos no se dan por enterado y la demanda no se hace válida.