Paulina Rubio enfrenta serios problemas económicos

Ciudad de México.- Desde que llegó la pandemia por, muchos artistas y figuras del espectáculo se vieron afectas, al disminuir notoriamente sus sueldos y al no poder tener conciertos o presentaciones que les ayuden a sustentar, como es el cado de Paulina Rubio que está pasando desde hace meses por una crisis económica.La intérprete de "Dame otro tequila" no ha pagado lo que debe referente a sus impuestos anuales por una residencia que tiene en Miami, que es de aproximadamente 2 millones de pesos.Según el programa Ventaneando, la casa de "La Chica Dorada", cuesta alrededor dey fue comprada en 1996 por la compañía Ananda Florida Inc, donde su madre y ella solían ser socias activas.Pero esta no es la única deuda por parte de la cantante, ya que a una compañía de tarjetas de crédito le debe más de, además de los sueldos que ha tenido que pagar a sus abogados por el problema legal que tiene con los dos padres de sus dos hijos.El portal dedio a conocer que hay fuertes rumores que Paulina pueda hipotecar su casa para poder cubrir todos estos gastos y deudas que se le han acumulado en estos últimos meses.Con información de El Imparcial