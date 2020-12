Paulina Rubio y ‘Colate’ enfrentan otra batalla legal; niega nueva canción sobre su ex esposo

Escuchar Nota

"No señor, yo nunca expuse mi vida, mis pequeños o a mi ex esposo, nunca (...) Yo nunca expuse a mis hijos, señor; yo estaba caminando desde el podium hasta el carro", dijo.



"Bajo ninguna razón esto fue escrito para el padre de mi hijo (...) Estoy muy sorprendida que él crea que es sobre él... yo tengo varios ex y estoy sorprendida absolutamente", comentó.

.-, mejor conocido como, enfrentan una nueva batalla legal. Los famosos tuvieron una audiencia virtual el pasado viernes frente a un juez en Miami, en la que el abogado del empresario acusó ade exponer a su hijo, Andrea, ante los medios de comunicación.Este lunes, el programa de Ventaneando compartió imágenes de la audiencia en la que se encontraron. Ante la corte, el abogado del español acusó a la cantante de no respetar el acuerdo parental.Tras las acusaciones,negó haber expuesto a su hijo mayor ante las cámaras de la prensa en el centro de Miami durante el encendido del árbol, también aseguró que nunca habla de su ex pareja,, con los medios.Por su parte,comentó que no dio entrevistas mientras se encontraba con sus hijos. Reiteró que nunca habla de su vida privada con la prensa, además negó que su canción "Si supieran" estuviera dedicada aInformación por Milenio