Pausa el vértigo de la existencia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Vivimos en un vértigo”, así resume Gerardo Castillo los tiempos actuales en los que la fugacidad de hechos, situaciones e ideas sumen a los hombres en un estrés constante, lo cual impide darse un momento de calma y reflexión. “Este vértigo, lo que hace es generar una tensión en el organismo, le hace estar en un constante estado de alerta que no le permite que sus sistemas internos funcionen adecuadamente”, completa.



Castillo, quien lleva 15 años dedicándose al ramo de las asesorías empresariales en Desarrollo Humano reflexiona sobre esos sucesos en Pausa (Quintanilla Ediciones, 2020). Novela en la que, a través de un personaje que habita en la vorágine contemporánea, trata estos “temas importantes que muchas veces afectan a las relaciones personales”.



A lo largo de las 126 páginas que conforman el libro, Castillo, busca la empatía del lector con su personaje, y crear un reflejo para que la reflexión personal sea posible, alejada del sermón.



“En este libro hago un ejercicio de reflexión sobre algunos temas que me parecen importantes en la vida. Lo que hice fue ponerme en los zapatos del futuro lector, pensé en él para no darle un recetario de cocina, un sermón o una serie de consejos.



“Quiero que el lector infiera las conclusiones que están aquí. Ayudarle, eso sí, por medio de las ideas, a ponerles un basamento y un fundamento a esas reflexiones que busco crear. Ese fue mi objetivo con esta novela”, comentó el exmaestro de preparatoria.



El libro, que se presentará hoy en la Pulcata del Marqués de Aguayo, cuenta la historia de don Javier, un hombre tan ensimismado en su trabajo que recibe una dura lección a partir de un accidente de su hijo. Hecho que le permite sumirse en una honda meditación personal que le ayuda a discernir entre lo verdaderamente importante para la vida, algo que va más allá del éxito y que tiene que ver con la calidad con que se vive, apunta el autor.







Momentos para reflexionar



Así, señala también Castillo, la existencia misma se encarga de “ponernos un hasta aquí, que puede ser una enfermedad o un accidente”, y entre esas formas está el actual encierro provocado por la pandemia de Covid-19. Un momento de estar en el hogar que permite el pensamiento profundo sobre cómo se llevan las correas de la vida.



“Debemos comprender que siempre debemos darnos un tiempo para nosotros, que no tiene nada que ver con flojera o con pereza, sino para recargar las pilas y ser más productivo, innovador y creativo. En estos tiempos no tenemos eso, por eso estamos atrapados en este vértigo de todos los días. Trabajamos todo un año para irnos cinco días al mar, y ni siquiera así los disfrutamos, porque vivimos preocupados porque ya se van a terminar.



“Ahora debemos de asumir la realidad como es y no como quisiéramos que fuese. Hay que disfrutar lo que tenemos. Estar en un espacio, como nuestra casa, y no estar pensando en otro que sea lejano; debemos aprender a disfrutar el aquí y el ahora”, explicó.



Escribir un libro es, siempre, un camino hacia el autodescubrimiento también. Las ideas que se plantan en él deben ser destejidas con cuidado por sus autores dejando en ellos un aprendizaje a futuro. Eso mismo le sucedió a Castillo.



“En estos ejercicios se despierta una consciencia que todos tenemos adormilada. Lo que a mí me dejó ese despertar es a disfrutar la vida en su justa medida. No estar en esa tensión permanente, sino mesurar y ponderar las cosas, para así estar tranquilo.



“Para el lector, en cambio, quisiera solo que el libro le fuera útil para encontrar alternativas para mejorar. Yo con eso me doy por bien servido”, concluyó el autor, quien señaló que para comprar el libro en físico pone a disposición su Facebook, en el que se encuentra como Gerardo Castillo.



Además, adelantó que en un par de semanas, Pausa estará disponible en formato digital, en tiendas virtuales como Amazon, Google Books, Kindle Store y demás.