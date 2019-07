Paz, lo más difícil de conseguir en México: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema más complejo de su gobierno y de la sociedad mexicana es conseguir la paz y está convencido de que la Guardia Nacional podría hacerse cargo de la seguridad y hasta se podría desaparecer al Ejército.Uno de los obstáculos más grandes es la corrupción y la complicidad de las mismas autoridades, dijo López Obrador, al considerar que en temas como el robo de combustible y la proliferación de bandas delictivas en la Ciudad de México, tanto el expresidente Enrique Peña Nieto como el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo toleraron o, incluso, lo promovieron.En la víspera del informe que dará a un año de su triunfo electoral y a siete meses de iniciado su mandato, el presidente fue entrevistado por el diario mexicano La Jornada en Palacio Nacional y aseguró que tiene prisa por dejar sentadas las bases de la Cuarta Transformación “por si me tuviese que ir el año próximo”.“Vamos muy bien en la economía, el bienestar, el combate a la corrupción, la política laboral, la libertad de expresión. Pero sí, el tema más complejo es conseguir la paz” explicó el mandatario.Agregó que “hoy no se tolera la corrupción ni la impunidad. No se reprime, no se tortura, no se persigue a nadie, no se desaparece a la gente, no hay masacres, todo eso que se aplicó en el periodo neoliberal”.Defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en el pasado pues explicó que los abusos cometidos en regímenes anteriores se debieron a que seguían órdenes y reprochó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Raúl González Pérez de “hacerse de la vista gorda”.“Si los militares violaran derechos humanos (y yo no lo permitiría), ya tendríamos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa que se hizo de la vista gorda durante el periodo neoliberal.“Esas son de las cosas en las que ustedes se confunden. No somos iguales (a los gobiernos anteriores). Las Fuerzas Armadas reciben órdenes y ahora no han recibido ni van a recibir una orden que signifique masacrar, torturar, desaparecer, reprimir al pueblo”, manifestó AMLO.Sobre el Estado Mayor Presidencial, cuerpo de seguridad de los mandatarios que desapareció a su llegada al poder, señaló que “tuvo que ver con la represión del 68 y con el asesinato de (el exgobernador de Tabasco y expresidente del Partido Revolucionario Institucional) Carlos A. Madrazo. Fue un cuerpo de élite para la represión. Y eso ya desapareció”.Explicó que “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos… No lo puedo hacer porque hay resistencias”.El presidente de México aseguró que anteriores autoridades federales, como Peña Nieto, y locales como Mancera, toleraban y hasta promovían a grupos de la delincuencia.“Antes, lo prioritario eran los operativos para detener criminales. O algunos criminales, mientras otros tenían acuerdos; se les protegía o se les toleraba. Eso ya cambió…“Lo del huachicol (robo de combustible) sí fue un éxito: en tres meses se redujo en 95 por ciento y eso no es un asunto menor, porque se robaban 80 mil barriles diarios y ahora el promedio es de cuatro mil. En dinero se robaban como 65 mil millones al año, si seguimos ahorraremos 50 mil millones…“Todo lo que tiene que ver con los grandes negocios ilícitos tiene que ser tolerado por el Presidente. Ni modo que él no sepa”, explicó López Obrador.Respecto a las bandas criminales en la Ciudad de México, acusó al anterior jefe de Gobierno, el perredista Mancera, de tolerarlas e incluso promoverlas.“La seguridad se descuidó mucho en los últimos tiempos, sobre todo el año pasado. Soltaron todo, se descuidaron y en una de esas hasta lo promovieron desde el gobierno", señaló.Hubo "acuerdos, por eso se agravó; es increíble que en un año el problema haya crecido tanto y que ahora todo el cuestionamiento sea a (la jefa de gobierno) Claudia Sheinbaum, como si hubiese surgido con ella. Muy injusto, el tratamiento", consideró.“No había la incidencia delictiva que se empezó a manifestar el año pasado ¿Cuándo se había visto, seis homicidios diarios en la ciudad? Yo dejé el gobierno con menos de dos al día, Marcelo conservó ese porcentaje; Mancera, hasta la mitad de su gobierno, siguió igual, y luego se va a seis a veces a 10, y esto, vinculado a delincuencia organizada. ¿Qué pasó? ¿Se descuidaron o lo toleraron? Nada más hay de dos”, explicó el mandatario.En el tema económico, López Obrador explicó que la situación va por buen camino y presumió que el Peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en este año.“¿Por qué digo que va bien la economía? Porque hay bienestar; porque no hay corrupción; no hay inflación; el peso está fortalecido. ¿Qué nos falta? Crecimiento. Es un proceso, pero nuestros adversarios están apostando a que no habrá. Yo sostengo que sí.“Les voy a dar una primicia porque de eso no se ha dicho nada en los medios: el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo este año. ¿Lo sabían?”, explicó a La Jornada.Sobre las medidas de austeridad, dijo que aún falta “otra vuelta de tuerca” y aunque previó más despidos “porque se han cometido abusos y los estamos reparando". Afirmó que nada que ver con los 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que liquidó el panista Felipe Calderón en su mandato.“Todavía falta más austeridad al gobierno, todavía le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque era un exceso. Para mantener el régimen de corrupción, el gobierno tenía que maicear (sobornar) a los funcionarios, a medios de comunicación, a la llamada sociedad civil…“Sueldos de 700 mil pesos mensuales, aviones de lujo, helicópteros, servicio médico privado, cajas de ahorro especial. El EMP (estaba compuesto por) ocho mil elementos para cuidar al presidente; ganaban más que los soldados, era un cuerpo de élite. (Había) un exceso en todo; organizaciones sociales que recibían miles de millones de pesos, grandes empresas y bancos que no pagaban impuestos”, explicó.Sin ahondar en detalles, cerró la entrevista argumentando que tenía prisa.“Tengo prisa, porque este año quiero dejar sentadas las bases de la transformación: cero corrupción, cero impunidad, rescate de campo, bienestar, seguridad. De modo que si pasara algo, que yo me tuviese que ir el año próximo, a los conservadores les costaría muchísimo trabajo, les sería misión imposible, dar marcha atrás a lo que vamos a dejar establecido desde este año.-¿Por qué dice “si me tuviera que ir?”“Es que no sabemos qué nos depara el destino y esto es una transformación. Y por eso mi prisa en avanzar”, concluyó.