Peatón sale volando tras ser arrollado por auto que se pasó el alto

#Video #AccidenteVial Un vehículo se pasa la luz roja del semáforo y embiste a un transeúnte, en #Chihuahua pic.twitter.com/MPTtIqTyFN — Las Noticias Policíacas MXQ (@LNpoliciacasMXQ) January 14, 2020

En muchas ocasiones, los accidentes vehiculares ocurren por no respetar el semáforo que, de acuerdo con una publicación de Fundación, es la tercera señal más importante, después de los policías y las señales de balizamiento y circunstanciales.Un nuevo percance automovilístico quedó documentado por cámaras, luego de que un hombre ‘saliera volando’ tras ser atropellado por un conductor que no respetó la luz roja del semáforo, en calles de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.En un video que ha dado la vuelta a redes sociales se observa elo en que el peatón caminaba con tranquilidad por la avenida, cuando un vehículo que circulaba a exceso de velocidad se pasó el alto y terminó por impactarlo por la espalda.En las imágenes se aprecia que el ciudadano transitaba por el paso vehicular, ya que, en la banqueta se encontraban variosestacionados que no permitía a las personas caminar por ahí.Aunque hasta el momento sela identidad del afectado, trascendió que, pese al fatal incidente, logró sobrevivir y sólo recibió fuertes golpes en todo el cuerpo, mientras que el chofer quedó dentro de la unidad.La grabación muestra que los hechos ocurrieron este lunes 13 de enero alrededor de las 10:40 horas, en el cruce de la avenida Tecnológico e Insurgentes, frente a la estación Conalep de la Ruta Troncal, por lo que testigos resguardaron la zona para atender lay dar aviso a las autoridades.Datos de la Policía Vial de Chihuahua y de la División de la Policía Vial apuntaron que anualmente se registran aproximadamente 11 mil incidentes a causa del exceso de velocidad, distracción de losy por conducir bajo los efectos del alcohol.En tanto, cifras de la aseguradora Axxa indicaron que Chihuahua es el quinto estado con más víctimas por accidentes, debido a que, en 2018 se suscitaron más de 5 mil casos.Con información de El Gráfico