Pedir pruebas de covid-19 a trabajadores vulnera derechos: Gatell

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expresó que pedir a trabajadores pruebas de covid-19 no tiene justificación y vulnera derechos.



"No tiene justificación científica alguna que se le pida a trabajadoras y trabajadores una prueba de covid o una prueba de anticuerpos como una especie de garantía de que pueden retornar de manera segura a sus centros de trabajo", expresó.



Durante el informe diario acerca de casos de coronavirus en México, el funcionario agregó que pedir pruebas de covid-19 a trabajadores vulnera y viola derechos ya que es discriminatorio y exhortó a denunciar estos actos ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) o en la propia Secretaría de Salud.







Salud no recomienda pruebas rápidas



La Secretaría de Salud “no recomienda el uso de pruebas rápidas por su muy limitada capacidad de detectar anticuerpos SARS Cov-2, causante del covid”, informó Hugo López-Gatell.



“La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, autorizó la venta y distribución en México en sistemas privados de pruebas rápidas pero se comprobó que tienen una capacidad muy limitada para detectar anticuerpos contra el virus SarsCov-2, detalló.







