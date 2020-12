Pedir un cigarro le costó la vida a Javier

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- Angustiada madre de Javier Fierro Martínez, joven asesinado por quien se decía su amigo, Leonel Fernández, (a) “El Cachas”, el pasado 20 de diciembre durante una posada, pide al homicida que se entregue a las autoridades, que ellos no intervendrán para nada, solo quieren que se haga justicia por la muerte de su hijo.



La señora Socorro Fierro, aseguró en entrevista con un medio local que su hijo no era malo, que no era de pleito, que de hecho el día que murió, fue su primer pleito que hasta donde sabe sólo fue por ir a conseguir un cigarro, luego de estar departiendo en la trágica fiesta–posada, que celebraban en un domicilio ubicado en la zona centro de esta localidad.



Recuerda entre llanto, que luego de ser herido su hijo, unos amigos de él le fueron a tocar la puerta para informarle que lo habían herido y que lo habían trasladado al hospital Z. Cruz de esta localidad y posteriormente cuando se agravó lo tuvieron que trasladar a la ciudad de Nueva Rosita a Z. Cruz, donde finalmente falleció.



La señora Socorro, hizo un llamado a la madre de “El Cachas”, que si ve o siente por lo que ella está pasando, que entregue a su hijo a las autoridades, ya que la familia del hoy occiso solo pide que se haga justicia por la trágica muerte de su hijo, que “no se metía con nadie”, recalcó.