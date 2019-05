Pedirá explicación IP a destino de ISN

Representantes de la Iniciativa Privada declararon que solicitarán una junta urgente con funcionarios de Finanzas y del Gobierno del Estado para solicitar explicaciones sobre la situación que guardan los recursos del Impuesto Sobre Nóminas.Lo anterior, después de que Zócalo Saltillo diera a conocer que en lo que va del año se han recaudado aproximadamente 800 millones de pesos del ISN que han sido aplicados en el programa Vamos a Michas que el Estado realiza mancomunadamente con los municipios para realizar diferentes obras.Everardo Padilla Flores, presidente de la Canacintra Coahuila Sureste, expuso: “No puedo comentar sobre el tema porque no tenemos información, ya que en lo que va del año no se ha tenido un sola junta del Comité del Impuesto Sobre Nóminas, por lo que vamos a solicitarla y a tratar de realizarla lo más pronto posible”.Por su parte, Miguel Hernández Cervantes, vicepresidente de la Canacintra Coahuila Sureste, expuso: “El uso que se pretende dar, o que ya le están dando, es contrario al espíritu con el que se creó el impuesto, y por lo menos se debería respetar el propósito que le dio origen y que debe ser determinado por las empresas, que son las que lo aportan.“No es un impuesto para uso discrecional, sino que debería usarse en beneficio de las empresas que lo están generando, o sea en infraestructura que permita hacer mucho más eficiente y competitiva a nuestra región”, dijo el también expresidente del Patronato de Bomberos Coahuila Sureste.Sobre el particular, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, señaló: “El ISN no era para eso, no teníamos conocimiento de que ya lo estaban aplicando a obras en colonias y por cooperación con los municipios. No, esos recursos son para hacer más puentes, más bulevares, grandes obras de infraestructura.“Además, ¿a quién le avisaron?, ¿con quién lo consensuaron? si ni siquiera han citado a junta al Comité del ISN”, cuestionó el también expresidente de la Canacintra.