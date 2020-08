Pedirá Manolo a AMLO que use cubrebocas en visita a Saltillo

Escuchar Nota

“También pedirle de manera muy respetuosa que llegando a Saltillo nos apoye, dando el buen ejemplo en los lugares públicos, siguiendo las medidas de prevención sanitaria, usando el cubrebocas”, dijo.



“Es la primera vez que viene el Presidente después del caso de corrupción de su hermano, con el intercambio de recursos de dudosa procedencia. Tampoco había venido después de lo de Hanna, donde hasta el día de hoy no ha habido un apoyo claro. Creo que era importante que pudiera compartir sus opiniones sobre estos temas”, señaló.



“Siempre con mucho respeto e institucionalidad se lo vamos a hacer saber. Ya tenemos dos años y desafortunadamente ninguna de estas propuestas se ha hecho realidad. Siento que es importante que traiga alguna buena noticia, algún apoyo especial o recurso extraordinario”, comentó.



Tras lamentar que no habrá oportunidad de cuestionar al presidentesobre las necesidades locales, por parte de medios de comunicación de la región; el alcaldeSalinas aseguró que se le pedirá que dé el ejemplo a la comunidad y use el cubrebocas.El Edil consideró que hay varios temas de interés comunitario por los que el Jefe del Ejecutivo debería brindar su opinión, cosa que no será posible por las restricciones de la propia Presidencia de la República hacia los medios de comunicación locales.Recordó que hay muchos proyectos pendientes que requieren del apoyo federal, como los colectores pluviales, soluciones viales, la ampliación de la carretera a Monterrey, los 200 millones de pesos faltantes para la ampliación de la carretera a Zacatecas, hasta Derramadero; entre otros.