Pedirán a regios no visitar Playa Miramar en Semana Santa

"Los regiomontanos son los que más nos visitan aquí en Playa Miramar, entonces, yo creo que sí vamos a tomar medidas sobre ese tema junto con la Secretaría de Salud para no poner en riesgo a los maderenses", indicó el morenista Adrián Oseguera.



"Sería prudente, sería prudente, que ahorita no (vengan los regios), tanto cuidado para ellos, como para nosotros", aseguró.



"No vamos a titubear ni un segundo para tomar ese tipo de decisiones y no se nos venga esa cepa".



"Que íbamos a reforzar todavía más los filtros, pero estamos ahorita en lo de Semana Santa, en lo que vengan los vacacionistas, sí tener cuidado con los turistas ahorita donde ya existe la cepa, entonces, sí va ha haber restricciones sobre todo con los foráneos", subrayó.



"Que íbamos a reforzar todavía más los filtros, pero estamos ahorita en lo de Semana Santa, en lo que vengan los vacacionistas, sí tener cuidado con los turistas ahorita donde ya existe la cepa, entonces, sí va ha haber restricciones sobre todo con los foráneos", subrayó.