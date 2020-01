Pedirán cancelar aumento a tarifa de autopista Saltillo-Monterrey

Escuchar Nota

“Peor aún es que no existe un límite de explotación, es decir, las concesiones deben tener un plazo de explotación y una regulación en cuanto a los incrementos, condicionados a ciertos requisitos. Pero tal parece que los concesionarios se creen dueños de esos bienes de la nación y hacen lo que quieren, ya que no existen elementos que justifiquen tal incremento”, aseguró.

Los diputados de Coahuila y Nuevo León hacen frente común para exigir a laque cancele el incremento a las tarifas en la, al considerar que resulta injustificado por las condiciones con que opera.expresó su inconformidad por el aumento, toda vez que millones de vehículos se desplazan por la autopista anualmente y las condiciones de seguridad no son las óptimas.Por ello, dijo que se coordinarán con los legisladores depara intentar frenar el alza en la tarifa de peaje, que aplica para automóviles, autobuses y transporte de carga.El presidente de la Junta de Gobierno señaló que el diputado federal por Nuevo León,, será el canal para llevar un documento firmado por los legisladores en el que expresarán su rechazo al ajuste tarifario y solicitar su cancelación.Como arbitrario y abusivo fue calificado por empresarios el aumento en el peaje de la autopista de cuota Saltillo-Monterrey, anunciado ayer por la empresa canadiense, concesionaria de vía federal.“No solamente es arbitrario y abusivo el incremento en la cuota, también es anticonstitucional, ya que el concesionar la explotación de un bien de dominio público es un grave error que en nuestro país se ha convertido en una práctica común”, dijo JPor su parte,, fue tajante al señalar que “no se justifica ese aumento, porque no se ha hecho ninguna modificación ni mejora en el aspecto de seguridad o información, pero nadie hace nada.“Expuso que son miles de vehículos diarios y yo me pregunto: ¿qué hacen con ese excedente, con esos recursos que van directo a los bolsillos de los inversionistas? No hay ningún plan de inversión para brindar mayor seguridad y eficiencia a los automovilistas y conductores de unidades de transporte”, expresó.