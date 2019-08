Pedirán destrabar recursos para hospitales de Acuña y Monclova

El gobernador Miguel Riquelme Solís pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador destrabar recursos en el tema de salud para la Unidad de Especialidades de Acuña y la remodelación en IMSS de Monclova, esto, en su próxima visita a realizar el próximo domingo en la ciudad de Ramos Arizpe.Riquelme Solís señaló que acorde con el tema de salud que motiva la presencia del Presidente de la República, tocará únicamente los proyectos pendientes en la materia como es la continuación de la Unidad de Especialidades de Acuña y la remodelación de la clínica 7 del Seguro Social en Monclova.Comentó que lo esperado era que la clínica de Acuña estuviera lista para marzo del próximo año, pero va muy lento, por lo que espera que al plantear la situación al Presidente se agilice, ya que dicha Unidad permitirá desahogar la atención al derechohabiente de la región Norte y Carbonífera que se concentra en Monclova y Torreón.El Gobernador del Estado estuvo en Frontera y Monclova iniciando obras del plan "Vamos a Michas" en acondicionamiento de la carretera 30 e instalación de atarjeas en colonia popular de Monclova."Ya nos pusimos de acuerdo, la verdad, mi agradecimiento público a los empresarios de la región Centro, además de que seleccionaron las obras, lo hicieron de manera responsable, son de los únicos comités de Impuesto Sobre Nómina que no se dio una pugna por las obras. Nos pusimos de acuerdo y hoy tiene la región listos más de 500 millones de pesos más algunos temas de infraestructura que están pendientes como los del Ramo 23, ésos aún no los destrabamos, desde el Fondo Metropolitano Monclova-Frontera, todavía nos faltan, en eso andamos, pero eso sería sumado", destacó.El Estado mantiene negociación con empresas de Estados Unidos para instalarse en Coahuila, dos de ellas concretamente en Monclova y crearían 3 mil 200 empleos, pero sólo esperan la definición de la política de Donald Trump en el acuerdo comercial con México, destacó el Gobernador.Aseveró que hay un compromiso de adecuar el puente internacional de Piedras Negras para ofrecer mayor capacidad de flujo comercial como lo quieren los empresarios extranjeros, para que esto no sea pretexto de negativa, también hay terrenos vistos por los inversionistas donde les darían todas las facilidades.POR: CRISELDA FARÍAS