Pedófilo secuestra a niña, y la salvan de último momento: video

Un héroe dede nueve años de un ataque pedófilo de un violador convicto después de escuchar sus gritos desesperados por ayuda en la calle.estaba caminando sobre la nieve endespués de su entrenamiento de baloncesto cuando vio a un hombre de unos cincuenta años agarrar a una niña y empujarlo dentro de su automóvil.Imágenesmuestran el horrible momento en que el atacante agarró a la niña, y también al secuestrador pedófilo que luego demostró con un maniquí cómo empujó a la niña en su automóvil.“La alcancé,. Y vi cómo un hombre la obligaba a subir a un automóvil. Escuchó a la niña gritar Ayuda, dijo la adolescente.Rápidamente me di la vuelta, vi a la única persona adulta, corrí hacia él, le conté lo que pasó y corrimos hacia el auto del secuestrador", dijo Vyacheslav.El hombre a quien Vyacheslav pidió ayuda,estaba calentando el motor de su automóvil después de un turno de fábrica. "Estaba claro que el niño estaba asustado", dijo. “Me apresuré hacia ese auto.“Quería ver cómo reaccionarían ese hombre y la niña misma. Tan pronto como el niño y yo comenzamos a acercarnos al automóvil, se abrió abruptamente y se fue.Vyacheslav luego se subió al auto de Gleb y siguieron al secuestrador, que había sido liberadodespués de la segunda de las dos condenas por violación por las que cumplió penas de prisión.El atacante condujo su Toyota a un callejón sin salida y Gleb le bloqueó la salida. Se enfrentaron al hombre y luego dejaron ir a la niña y le mintieron: "Me confundí, pensé, era mi hermana".fue a ayudarla y le dijo: “Ella estaba parada en la cerca llorando. “No sabía cómo acercarme a ella. "Entendí que ahora me tendría miedo". Le entregó su teléfono y la niña llamó a su madre.Mientras tanto, el secuestrador no identificado escapó pero con la ayuda de Vyacheslav y Gleb fue atrapado por la policía en menos de una hora. Fue visto en video haciendo una confesión completa, y se le debe enfrentar un juicio.