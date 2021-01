Pedro Aquino firmó por tres años con América

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El mediocampista peruano, Pedro Aquino, ya firmó contrato con el América por los próximos tres años y así cumplir el sueño de jugar con las Águilas, luego de que los de Coapa llegara a un arreglo con León para que el jugador inca llegara a la institución a cambio de Rubén González y una cantidad de dinero.



La firma de Aquino con América se dio una vez que el Oso González llegó a un acuerdo salarial con el León, pues si bien el pacto entre Pedro y las Águilas ya estaba desde hace días, este no se podía firmar hasta que el mediocampista surgido de la cantera de Chivas no concretara su traspaso a la Fiera.



Aquino vestirá su tercera camiseta en el futbol mexicano, pues ya vistió la de Lobos BUAP y la de León, club con el que consiguió el campeonato del pasado Torneo Guard1anes 2020.







Con esta llegada, las Águilas siguen armando el equipo para la primera temporada de Santiago Solari en el futbol mexicano, pues ya también suman los fichajes de Mauro Lainez y Alan Medina.



La idea es que Pedro cumpla con el hueco que dejó hace un año Guido Rodríguez y que no pudieron llenar tanto el Oso González como Santiago Cáseres, quien salió del equipo en este invierno porque el América no hizo efectiva la compra de su carta.