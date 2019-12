Pedro mató a Jaqueline y a sus tres hijas en Edomex

‘Yo le dije a mi hija, no te vayas hija, déjalo”. Jaqueline tenía tres meses de haberse separado de su pareja, Pedro, luego de que iniciaran losen su contra."Yo siempre le decía a mi hija si tienes problemas, no te quiere mantener, vente a vivir conmigo, con tu mamá, sin ningún problema. “Está bien, papá”, al último me dice “qué crees papá, ya no aguanto, ya lo voy a, ya no lo quiero ver conmigo y fue lo denunció“, recordó su padre, Gaudencio Alba Adán.‘Jaqui’ vivió por más de cuatro años con Pedro. El día quela asesinó, su pareja le pidió que fuera y como tenía ya algunos días con sus hijas fue, aunque tenía miedo de que algo le pasara."No sé cómo convencieron a mi hija, le entregó a sus hijas, pues ya el agresor tenía como tres semanas con mis nietas. Ya mi hija sólo los iba a ver, mi hija los veía y se salía sin problema, pero ya este domingo como a las 3:30 mi hija salió y le manda a mi esposa un mensaje con su carita llorando, de ahí le manda un mensaje miy ya no contestó. Ya a las 3.30 ya secuestraron a mi hija y ya no supe nada”, comentó Gaudencio.Hora después se enteraron que su hija había sido asesinada y le habían cortado el cuello, mientras que a sus nietas las habíaen el domicilio, hasta donde unos meses había vivido. Aunque afirman que la joven pedía auxilio nadie la ayudó.Ahora su padre exige que alguien investigue si hay másen el asesinato de su hija y sus nietas, pues en dicho domicilio de la Avenida de los Pinos viven familiares de Pedro, quien presuntamente se cortó la pierna con el esmeril con el que le cortó la cabeza a Jaqueline y después se suicidó.Con información de Excélsior