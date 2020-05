Pedro Terán ve con buenos ojos la creación de la Liga de Expansión

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Múltiples reportes señalan que únicamente tres equipos contaban con la certificación de llegar al Ascenso MX procedentes de la Liga Premier Serie A, y uno de ellos es el Deportivo Cafessa, donde milita el saltillense Pedro Terán Mendoza, hecho que los coloca como uno de los tres candidatos a ocupar una de las plazas disponibles en la nueva Liga de Expansión.



En entrevista para Zócalo Saltillo, el zaguero central habló sobre las novedades que han surgido en el gremio de la Liga Premier sobre la innovadora opción en el futbol mexicano, la cual ve con buenos ojos al abrirse una vitrina importante para jugadores en vías de desarrollo que quieren dar un salto en el balompié azteca.



“La Liga (de Expansión) sigue teniendo algunos detalles, nosotros sabemos únicamente lo que sale en redes sociales, que nosotros (Cafessa) es uno de los equipos certificados y pues estamos con la posibilidad de jugar una liguilla, donde podemos ganar algo más para ser parte de ella y si no, a esperar a que se den las cosas más arriba”, indicó.











Oportunidad de oro



Para los jugadores de Liga Premier, como el caso de Pedro Terán, es una oportunidad importante la creación de esta Liga de Expansión, en primera porque la base es de elementos Sub-23 con ocho cupos sin límite de edad, y en segundo, es para darle mayor estabilidad a proyectos que se han desbalanceado por el tema económico.



“Todo cambio es para bien y hay que tomarlo como tal; a mí me tocó estar en el Ascenso con Venados y a veces es muy complicado porque te encuentras con muchos jugadores que estaban en Primera y tal vez no tenías la experiencia necesaria como para trascender, ahora que se abre esta oportunidad, pues hay más chances como jugador”, recalcó.







Serios candidatos



El Deportivo Cafessa se renovó en alianza con el Club Social y Deportivo Jalisco, lo que los llevó a colocarse, en este 2019, como nuevo equipo de Serie A con sede en el estadio Jalisco, un proyecto encabezado con Martín Castañeda, que basa su trascendencia en el futbolista mexicano, dándole todas las comodidades que lo consolidan como serio candidato a la Liga de Expansión.



“Yo si veo un área de oportunidad bastante importante, yo llevo poco acá en Cafessa, pero hay gente que está muy comprometida con el proyecto y que en su primer torneo está en zona de liguilla, el dueño es una persona comprometida con el futbolista y que quiere ver el desarrollo del futbol mexicano”, concluyó.