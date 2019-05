Pega a CFE el perdón a morosos

La condonación de 11 mil millones de pesos a los usuarios morosos de la CFE en Tabasco, anunciada el martes, afectará el patrimonio de la compañía, ya que las cuentas por cobrar son un activo en su contabilidad.Con la implementación del programa "Adiós a tu Deuda", la CFE y el Gobierno estatal eliminarán la deuda de más de 500 mil tabasqueños que dejaron de pagar su consumo de energía eléctrica desde hace 25 años.La CFE es una empresa que emite deuda y está obligada a reportar a sus acreedores cómo va a manejar contablemente este convenio.Al respecto, el especialista en el sector energético Arturo Carranza comentó que aunque podría ser una opción para que la compañía eléctrica obtenga mejoras mínimas en su cartera vencida con la facturación de los usuarios, no deja de fomentar en algunos que no paguen por la energía eléctrica correspondiente."Considero que el borrón y cuenta nueva de la CFE podría significar una señal contradictoria con respecto al respeto por el Estado de Derecho, pues si esto se realiza con los tabasqueños, por qué no replicarlo en otros estados; además, ¿bajo qué criterios la CFE lo realiza en Tabasco y no en otras zonas?", puntualizó.Una alternativa viable para la Comisión es que se haga una regulación de deuda para los usuarios y no sólo para las dependencias que presentan adeudo, a fin de lograr algún tipo de recuperación económica.