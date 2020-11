Pega Coronavirus a pelotero saltillense de Charros de Jalisco

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El Covid-19 no da tregua en la Liga Mexicana del Pacífico, sigue pegando fuerte en las novenas, tocando ahora a los jugadores de los Charros de Jalisco, entre ellos al saltillense Fernando Villegas.



El pelotero profesional es uno de seis jugadores del conjunto tapatío que salieron positivos en los exámenes, por lo que estarán en cuarentena en tanto se recuperan de esta enfermedad que aqueja todos los deportes de paga.



Villegas dijo sentirse bien, es asintomático, por lo que fue hasta después del resultado en que supo de que la enfermedad invadió su cuerpo, aunque hasta el momento no ha sentido molestias.



Dentro de los tantos casos en la MexPac se encuentra el caso de otro elemento de Saraperos en la Liga de Verano, como es Fernando Elizondo, también de los Charros, quien ya superó la enfermedad.



Los seis casos positivos se dan precisamente en el receso de la Liga Mexicana del Pacifico para que los equipos atiendan a sus jugadores y no tener estas situaciones durante la temporada regular, como fue el caso de los Sultanes, quienes en un examen resultaron con muchos elementos con coronavirus.