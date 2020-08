Pega Covid al sector salud: 46 mil contagios

Escuchar Nota

“Desafortunadamente vemos que no, que, a raíz de la apertura de la reactivación económica, la gente se extralimitó, se volcó prácticamente a las calles, familias enteras sin la sana distancia, sin el uso del cubrebocas. Esta enfermedad es como las de hace muchos años, virosis como la fiebre española, que son altamente transmisibles”.

“Tenemos que tomar conciencia, ser respetuosos con nosotros mismos, llevar a cabo las medidas de prevención, acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias y tenemos que insistir que tenemos que tomar esto más en serio”.

“Recientemente tuvimos fallecimientos de dos médicos, ayer y antier, de aquí de Saltillo; hace una semana tuvimos el de un médico en Nueva Rosita y otro en Ciudad Acuña. Entonces es frecuente ya este tipo de sucesos que desafortunadamente no debiesen de ocurrir, pero es a lo que nos estamos enfrentando.

“Hoy más que nunca la gente debe entender que debemos tomar esto en serio, que tenemos que esforzarnos en mantener las medidas de prevención que las instituciones de salud nos han dicho y quedarnos en casa”, concluyó.

A nivel nacional, más de 46 mil trabajadores del sector salud han resultado contagiados por coronavirus y más de 700 han fallecido, y los casos van en aumento.El doctorseñaló que debe reforzarse la estrategia para poner un freno a la pandemia, además de dotar a los hospitales de los insumos y equipos necesarios para mejorar la atención.Lamentó que la población no comprenda la gravedad de la pandemia que avanza en el país.El no mantener la sana distancia y la misma convivencia, contribuyen a la propagación del coronavirus.Sobre el personal sanitario que ha resultado contagiado, señaló que no dejan de tener familia, de tener una vida en común como cualquier personal y aparte realizan su labor en clínicas y hospitales, un factor que en sí mismo abre la posibilidad de contagiarse y fallecer.