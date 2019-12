Pega fantasma a automóvil en el bulevar Venustiano Carranza

Saltillo, Coah.- Por no prestar la debida atención al volante, un conductor provocó un aparatoso accidente vehicular la madrugada de ayer, en las inmediaciones del bulevar Venustiano Carranza.



Fue minutos antes de la 1 de la madrugada, cuando el operador de un Chevrolet Spark, con placas FMZ-26-07, fue sorprendido por un automóvil fantasma mientras circulaba sobre el bulevar Francisco Coss.



Al querer incorporarse a Carranza, el operador de una camioneta de modelo desconocido, omitió una luz en rojo provocando que ambas unidades colisionaran de manera violenta en dicho cruce.



Luego de ver el resultado del encontronazo, el responsable del incidente decidió darse a la fuga dejando a su suerte al operador del compacto, quien afortunadamente no presentó lesiones de consideración.



Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del percance e iniciar las maniobras de abanderamiento pertinentes para evitar otro accidente.



Tras escuchar la versión del afectado, los uniformaron montaron un fuerte operativo de búsqueda en contra del infractor mediante el uso de las cámaras de seguridad ubicadas en el tramo afectado.



Será durante las próximas horas que dicho operativo arroje resultados que concluyan con la detención del responsable a fin de que se haga cargo de los daños ocasionados, en donde afortunadamente no se presentaron personas lesionadas.