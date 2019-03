Pegan a economía decisiones de AMLO

Algunas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador han tenido un impacto negativo en la percepción de los empresarios y en el desarrollo del país, consideró Alejandro Dávila Flores, miembro del Centro de Estudios Socioeconómicos de la UAdeC.Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, poner en la congeladora la reforma energética y darle para atrás a la reforma educativa, no son las decisiones adecuadas para atacar las limitaciones y transformar el país.“El tipo de decisiones que se están tomando por la actual Administración no ha contribuido a fortalecer la confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros, eso se ha reflejado en menores ritmos de inversión y en señales claras de que hay un estancamiento de la actividad económica.“Está por verse si se puede contrarrestar en los meses que quedan de 2018 para evitar enfrentar una situación de tasas nulas en la evolución de los indicadores económicos”, dijo.Para este año, el Banco de México y organismos internacionales proyectaron un crecimiento económico de 2%, sin embargo, ahora el pronóstico bajó a menos de 1.7%, lo que significará menor generación de empleos y menores ingresos para cubrir las necesidades básicas en los hogares.Dávila aclaró que López Obrador ha tenido dos aciertos para dar rumbo a su Gobierno: combatir la corrupción y la pobreza de millones de mexicanos, sin embargo, también ha tenido errores.“Hay aciertos importantes: la claridad de que es importante centrar la atención en las profundas diferencias que existen en el país, que no fueron abordadas adecuadamente por administraciones previas, y que explican los abusos de poder que nos llevaron a niveles elevados de corrupción”, apuntó.Dijo que esto abonó a un clima de desintegración social, de poca observancia del estado de derecho y de un funcionamiento muy deficiente de las instituciones.Hasta ahí el diagnóstico es el adecuado, el problema son las estrategias para su solución, agregó.